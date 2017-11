Familie Mitch Henriquez komt niet meer terug naar rechtbank: geen vertrouwen in proces

DEN HAAG - De familie van Mitch Henriquez heeft geen vertrouwen meer in het proces en heeft daarom donderdag de zaal verlaten. Zij zullen tijdens het proces niet meer terugkomen. De nabestaanden hebben het idee dat zij 'in een soort spookproces zijn beland'. 'Dat gevoel is tijdens de inhoudelijke behandeling alleen maar versterkt.'

De 42-jarige Henriquez overleed 2,5 jaar geleden na zijn arrestatie bij festival Night at the Park in Den Haag. De familie van de Arubaan heeft het gevoel dat het Openbaar Ministerie, de Rijksrecherche en de rechtbank geen moeite doen om de zaak adequaat te onderzoeken, laten zij weten in een bericht.De nabestaanden zeggen dat de 'aanhouding met enorm veel disproportioneel geweld gepaard is gegaan, waardoor Henriquez is overleden'. 'Dit is alleen maar gekomen door oplettende burgers, die filmpjes maakten en de filmpjes vervolgens deelden op social media.'De familie geeft aan dat dankzij eigen onderzoek scherpere beelden zijn opgedoken van de arrestatie. Uit die beelden zou blijken dat de agenten al wisten dat Henriquez was overleden , voordat zij hem de bus intilden. Ook een onderzoek van liplezers zou dit uitwijzen, liet advocaat van de nabestaanden Richard Korver woensdag weten. Het OM had in eerste instantie aangegeven dat Henriquez in de bus onwel zou zijn geworden.De deskundigen hebben hun rapporten niet gebasseerd op die scherpe beelden , maar op vagere beelden van de Rijksrecherche. 'Eén van de belangrijke conclusies was dat bij een zuurstoftekort iemand blauw aanloopt . Op de beelden is dat niet te zien en daardoor zou er bij Henriquez geen sprake geweest van zuurstoftekort. Op de nieuwe beelden is wél te zien dat Henriquez blauw aanloopt.'De familie had gewild dat er vragen over de nieuwe beelden zouden worden gesteld aan de deskundigen. 'Op zijn minst of zij Henriquez ook blauw hebben zien aanlopen. En wat voor gevolgen dat heeft gehad voor de eerdere rapportages.'De advocaten van de nabestaanden mochten de vragen van de rechtbank niet stellen en ook het verzoek om de rechtbank de vragen te laten stellen werd afgewezen. 'Doort dit soort vragen niet te stellen, hebben de nabestaanden de indruk gekregen te maken met een proces dat gevoerd wordt, omdat het moet en niet om de waarheid boven water te komen.' Ook zijn er geen vragen gesteld over het rapport dat is opgesteld door de liplezers.Dat de namen van de verdachte agenten niet bekend zijn, achter schermen zitten (en dus niet zichtbaar zijn) en via een stermhervormer praten speelt ook mee met gevoel dat zij te maken hebben met een proces, omdat het moet. De agenten worden tijdens het proces aangeduid als DH01 en DH02 en zitten achter schermen. Alleen de rechtbank en de advocaten van de verdachten kunnen hun zien. De twee zijn anoniem, omdat zij bedreigd worden.De familie zegt dus geen vertrouwen meer te hebben in het onderzoek. Zij noemen de conclusie 'betreurenswaardig'. De familie heeft daarom besloten om het proces niet meer bij te wonen. De familie zal wel bij de uitspraak zijn.