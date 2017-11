Deel dit artikel:











Brand in Zoutmanstraat in Den Haag Archieffoto

DEN HAAG - In de Zoutmanstraat in Den Haag is brand uitgebroken in een woning. De rook komt uit een van de ramen van het pand.





Nadere bijzonderheden ontbreken nog.



Meerdere ambulances en de traumahelikopter zijn ter plaatse.Nadere bijzonderheden ontbreken nog.