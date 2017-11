Deel dit artikel:











Gewonde bij brand in Den Haag Foto: Regio15 (Foto: Mark Kool) (Foto: Mark Kool)

DEN HAAG - In de Zoutmanstraat in Den Haag is brand geweest in een woning op de eerste verdieping. De rook kwam uit een van de ramen van het pand. Een persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.







De omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer is bezig het controleren van de woningen. Daarna kunnen de bewoners terug naar hun huis. Volgens de brandweer gaat het om een pand met meerdere woningen achter een voordeur.