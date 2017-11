Deel dit artikel:











Lichaam van vermiste vrouw gevonden in sloot Honselersdijk Foto: Regio 15

HONSELERSDIJK - In een sloot in Honselersdijk is het lichaam van de 67-jarige vrouw gevonden die sinds zaterdag werd vermist. Het lichaam is aangetroffen in het water bij de Johan van Oldenbarneveldtstraat. De politie sluit een misdrijf uit.





Na de vermissing begonnen buurtbewoners maandag een zoekactie . Ze zochten onder meer met een speurhond en een boot.De politie onderzoekt nog wat er precies met de vrouw is gebeurd.