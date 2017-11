Deel dit artikel:











Lichaam van vrouw gevonden in sloot Honselersdijk Foto: Regio 15

HONSELERSDIJK - In een sloot in Honselersdijk is een overleden vrouw gevonden. Volgens de politie werd het lichaam aangetroffen in een sloot bij de Johan van Oldenbarneveldtstraat.





Het is nog niet duidelijk wie de vrouw is die in het water is gevonden.Sinds zaterdag wordt een 67-jarige vrouw uit Honselersdijk vermist. Buurtbewoners begonnen maandag een zoekactie . De zoektocht leverde niets op.