Bewoners rond Haags Azivo-gebouw zijn verloedering zat

DEN HAAG - De bewoners die in de buurt van het zogeheten Azivo-gebouw wonen in de Haagse wijk Houtwijk zijn de verwaarlozing van het pand helemaal zat. Het pand, eigendom van de Van Herkgroep, staat al 7 jaar leeg. In de tussentijd wordt het wel beheerd door anti-krakers, maar gebouw en terrein gaan toch achteruit.

Het gebouw heeft inmiddels vele gebroken ruiten, de onderste verdieping is dicht getimmerd. De parkeerplaats is één woestenij zonder licht waar volgens omwonenden inmiddels een levendige handel in fietsen en drugs is. 'Ik durf hier 's avonds niet meer rond te lopen,' zegt een buurtbewoonster.Een jaar geleden is er op initiatief van het Wijkberaad Houtwijk een plan ontwikkeld voor het terrein. Er zouden kleine bedrijven moeten komen, woningen en multi-functionele ruimtes . De eigenaar heeft toen even meegedacht, maar heeft sindsdien niets meer laten horen.'Ik schaam me als ik bezoek krijg', zegt een buur. Een ander zegt: 'ik durf mijn hond hier 's avonds niet uit te laten.' Het Wijkpreventieteam beaamt de overlast en verloedering: 'dit wil je niet in een woonwijk.'De Van Herkgroep kon vandaag niet reageren op de klachten van de buurt.