Deel dit artikel:











Ruim 152.000 euro opgehaald tijdens Engelandvaardersgala Engelandvaarders gala

NOORDWIJK - Tijdens het eerste Engelandvaardersgala in Noordwijk is woensdagavond 152.856 euro opgehaald. Het geld wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat scholen een bezoek kunnen brengen aan het Engelandvaardersmuseum of de musical Soldaat van Oranje.



Een van de aanwezigen in



Zo kunnen jongeren kennis maken met de geschiedenis van de mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de oversteek waagde naar Engeland om zich daar aan te sluiten bij het verzet.Een van de aanwezigen in Hotels van Oranje was Eddy Jonker , die zelf als jongeman de oversteek waagde. Hij ontving de eerste Engelandvaarder Award. De 97-jarige Jonker heeft de grote oversteek over de Noordzee tijdens de Tweede Wereldoorlog kunnen maken en overleefd.