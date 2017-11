Man wil promoveren in piratenpak maar dat mag niet van TU Delft

DELFT - Promoveren in een piratenpak, waarom niet? De 38-jarige geohydroloog Michael Afanasyev wil gekleed in een piratenkostuum uit de zeventiende eeuw zijn proefschrift verdedigen aan de TU Delft. De TU laat dat niet gebeuren.

Afanasyev heeft religieuze redenen voor zijn kledingwens. 'Ik ben priester van De Kerk van het Vliegende Spaghettimonster,' legt hij uit, 'wij zeggen niet dat je iets moet en dat je anders een gigantisch probleem hebt. We hebben wel acht liever-nietjes . Als je je daar niet aan houdt, kom je in de hel terecht en daar heb je lauw bier.' De kerk zegt onder meer liever niet te hebben dat 'je mensen beoordeelt op hoe ze eruit zien' en dat het 'oké' is als niet iedereen in het evangelie van het Vliegende Spaghettimonster gelooft.Piraten zijn een belangrijk onderdeel van het 'geloof', vinden de Pastafari, de aanhangers van het 'geloof'. Piraten zouden goddelijke wezens zijn. 'Het opwarmen van de aarde, aardbevingen, orkanen en andere natuurrampen zijn allemaal directe gevolgen van het afnemende aantal piraten sinds 1800.'Michael wil graag promoveren in een piratenpak. 'Voor de ceremonie zijn bepaalde kledingvoorschriften. Ze hebben een white tie dresscode. Volgens die code mogen priesters in ceremoniële kleding komen.' Maar de TU Delft heeft zijn verzoek daartoe meerdere keren afgewezen.Anderhalf jaar geleden vroeg hij voor het eerst of hij mocht promoveren in een piratenpak. Hij is uiteindelijk naar het College voor de Rechten van de Mens gegaan, waar hij zijn gelijk hoopt te krijgen. Volgende week dinsdag wordt zijn zaak behandeld. Wanneer hij promoveert, is nog niet bekend.Volgens de universiteit is een promotie een plechtige en formele academische ceremonie met een ingetogen karakter. 'Daarbij hoort passende, formele kleding. Een piratenkostuum vindt de TU Delft bij deze gelegenheid niet passend.' Michael vindt op zijn beurt weer dat hij heeft gekozen voor een heel 'ingetogen' piratenpak.Volgens de universiteit is bij de promotie eventueel wel ruimte voor accenten uit de persoonlijke levenssfeer, zoals een keppeltje of een hoofddoek. Michael zou wel een vergiet op zijn hoofd willen zetten. 'Omdat we in het vliegende spaghettimonster geloven. En spaghetti doe je in een vergiet als je het gekookt hebt.' Het is niet duidelijk of Michael van de universiteit wel een vergiet mag opzetten.