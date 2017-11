Dinsdag 21 november in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 21 november ziet u de volgende zaken:

- Duidelijke beelden van een man en een vrouw die gebruik maken van het zakgeld van een jongen van 11. Zijn pinpas is gestolen tijdens een bezoek aan Madurodam.

- Op een parkeerplaats aan de IJzerwerf in Den Haag worden een man en een vrouw overvallen terwijl ze in hun auto zitten. De vrouw is zwanger en wordt flink mishandeld door de overvallers.

- Bij een woninginbraak aan de Erasmusweg in Den Haag wordt een kluis met daarin een flink geldbedrag gestolen. De verdachten en hun auto's zijn gefilmd.

- De politie vraagt hulp bij het onderzoek naar twee vermiste personen: de 33-jarige Luis Jeisson Pera Gomez uit Den Haag en de 54-jarige Peter Geurts uit Gouda.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.