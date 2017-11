Deel dit artikel:











‘F*ck the Police’: Vanavond de Haagse première, 5 vragen over deze voorstelling Acteur en regisseur Raymi Sambo

DEN HAAG - Donderdagavond is de Haagse première van de voorstelling ‘F*ck the Police’ in Theater aan het Spui. Het stuk gaat over de discussie rondom etnisch profileren, onder andere bij de politie. Twee broers, een activist en de ander politieagent komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. We stelden vijf vragen aan regisseur Raymi Sambo.

1. Waarom de titel ‘F*ck the Police’? Had je zin in ruzie?

'Ik heb absoluut geen zin in ruzie, wel zin om mensen wakker te schudden en de aandacht te trekken. Het is bij sommigen wel in het verkeerde keelgat geschoten hoor. Onder anderen Powned en Forum van de Democratie vonden het niet leuk en zeiden dat ik hiermee het politiegezag aan het ondermijnen was, maar ze hebben de voorstelling nog helemaal niet gezien! Ik kies namelijk geen partij en belicht beide kanten.'



2. Waarom wilde je deze voorstelling maken?

'Ik ben hier al heel lang mee bezig. Ik werk dagelijks met Nederlandse jongeren met een andere etnische achtergrond en die hoor ik regelmatig hierover praten. Ze voelen zich vaak een mikpunt van de politie. Toen dacht ik: ik moet met de jongeren én de politie aan de slag. Ik wilde de complexiteit van het probleem laten zien door middel van een voorstelling.'



3. Is etnisch profileren volgens jou een structureel probleem bij de politie?

'Dat is een goeie vraag. Het zit volgens mij in de 'eye of the beholder'. De politie zegt: ja er zitten een aantal rotte appels bij ons en dat weten we en die willen we opsporen. Maar vanuit de jongeren wordt het wel als een structureel probleem gezien. Ik geloof dat in beide kanten waarheid zit.'



4. Voor een agent is het tegenwoordig niet meer zo makkelijk om 'gewoon' zijn werk te doen. Wordt zijn kant ook in de voorstelling belicht?

'Zeker. Dat is juist zo belangrijk, die twee kanten. Ik heb voor deze voorstelling met de politie in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam uitvoerig gepraat en hun verhaal verwerkt in onze voorstelling. Ik wil dat er begrip en sympathie komt. De Amsterdamse politie was trouwens bij de première vorige week in de Bijlmer en ze waren heel enthousiast. Ze hebben tien voorstellingen geboekt als lesmateriaal voor hun eigen personeel.'



5. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren zodat bezorgde burgers weer vertrouwen krijgen in de politie en agenten gewoon hun werk kunnen doen?

'Het klinkt heel stom, maar ze moeten gewoon allemaal naar 'F*ck the Police' gaan! Omdat je echt beide kanten van het verhaal krijgt te zien. Verder zie ik agenten in Rotterdam en Utrecht die fantastisch werk verrichten. Die kennen al die jongens! En praten met ze niet alsof ze boeven zijn. Ze proberen juist te voorkomen dat het boeven worden. Die jongens vertrouwen hen en kunnen bij hen terecht als ze problemen hebben. Dat is een juiste methode.'