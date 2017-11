Opnieuw zege voor tennisster Arantxa Rus in Taipei

MONSTER - Tennisster Arantxa Rus uit Monster heeft ook in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Taipei gewonnen. De Nederlandse was in de Taiwanese hoofdstad te sterk voor Vitalia Diatsjenko. Rus versloeg de Russische qualifier in drie sets, 1-6 7-5 6-4. De twee hadden nog niet eerder tegenover elkaar gestaan.

In de eerste ronde won Rus van de Turkse Ipek Soylu. De 26-jarige speelster komt in de kwartfinale uit tegen de Australische Lizette Cabrera. Zij versloeg de Japanse Eri Hozumi met 6-2 7-5. Cabrera, nummer 139 van de wereld, was één keer eerder de tegenstandster van Rus. De Nederlandse, 167 van de WTA-ranking, verloor in september in de kwalificatieronde van het WTA-toernooi van Osaka in drie sets van Cabrera: 2-6 6-4 3-6.In het dubbelspel is Rus inmiddels doorgedrongen tot de halve finales. Samen met de Limburgse Eva Wacanno was ze in de kwartfinales te sterk voor de Sloveense Dalila Jakupovic en de Russische Irina Chromatsjeva: 6-2 6-4.