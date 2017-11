Uitspraak in 27 jaar oude Haagse moordzaak: alles of niets voor coldcaseteam

DEN HAAG - De rechter doet vrijdag uitspraak in de zaak Miriam Sharon. De 36-jarige vrouw werd op 8 oktober 1990 dood gevonden in haar huis in de Regentesselaan in Den Haag. Na 27 jaar velt de rechter een oordeel over de moordzaak. 'Het wordt heel spannend, ik zal weinig slapen de nacht ervoor,' zegt Leo Simais van het Haagse coldcaseteam van de politie.

Het Openbaar Ministerie heeft zestien jaar cel geëist tegen de verdachte. De 53-jarige Daniel E. zou de vrouw hebben doodgestoken, en dat van tevoren hebben gepland. E. staat terecht voor moord. Ook omdat het juridisch minder zware doodslag inmiddels is verjaard. Besluit de rechter dat E. schuldig is aan doodslag, dan gaat hij vrijuit.Decennialang stond de politie voor een raadsel. Tot er met nieuwe technieken DNA van E. werd gevonden op een sigarettenpeuk en een schaartje dat was gevonden in het huis van Miriam. In de zomer van 2016 wordt na 26 jaar een verdachte aangehouden voor de moord. 'De techniek is enorm verbeterd. We leggen een coldcase naast de technische ontwikkelingen en kijken wat er veranderd is in de loop van de tijd en wat we nu nu mee kunnen,' zegt Simais.De leider van het Haagse coldcaseteam staat komende maandag in de Rijswijkse Schouwburg om het publiek een inkijk te geven in het werk van het coldcaseteam. 'We zoeken zelf die aandacht op. Dat hebben we bijvooorbeeld ook met de coldcasekalender gedaan. Toen hebben we ook de publiciteit gezocht en dat leverde heel veel informatie op over coldcasezaken waarmee wij weer verder kunnen.'Het Haagse coldcaseteam onderzoekt tientallen oude zaken. In de zaak Miriam Sharon wordt een verdachte opgespoord, maar dat lukt zeker niet altijd. Toch wil Simais benadrukken dat zijn team van groot belang is: 'Ik vind dat alle nabestaanden het recht hebben dat we aandacht blijven besteden aan deze zaken. We moeten zorgen dat ze niet in een archiefkast in een stoffige doos komen te liggen.'Het Haagse coldcaseteam wacht de uitspraak in de zaak Miriam Sharon in spanning af. Leo Simais zit in de rechtszaal als de rechter zijn oordeel uitspreekt. 'Het is alles of niets. Als het lukt, vieren we een feestje,' zegt Simais.