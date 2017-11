Swingend het weekend in met de nieuwe single van de Haagse April Darby

DEN HAAG - Het debuutalbum van de Haagse zangeres April Darby komt pas volgend jaar uit, maar haar tweede single is al te beluisteren. De eerste beelden van de videoclip zijn te zien in talkshow FRITS!

De single heet Cold Shoulder en gaat over een liefdesrelatie die stopt. 'Het is de ultieme break up song', vertelt de Haagse in de talkshow FRITS! van Omroep West.April Darby werd bekend door haar rollen in onder meer de musical Sister Act en The Bodyguard.In september van dit jaar stond ze eenmalig op de planken met haar eerste solovoorstelling. De zangeres hoopt volgend jaar op een theatertour.