Groot onderhoud aan treinspoor moet storingen rond Alphen gaan voorkomen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er kan een einde komen aan de problemen op het spoor tussen Leiden en Utrecht. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Nu gebeurt het nog zo’n honderd keer per jaar dat er geen treinen van Alphen aan den Rijn naar Leiden en van Alphen naar Bodegraven rijden. Maar groot onderhoud moet een einde maken aan die problemen. 'Ik zou het heel fijn vinden als rond 2022-2024 alles afgerond is,' zegt de Alphense wethouder Kees van Velzen van het CDA.

De infrastructuur op het traject is verouderd en moet worden vernieuwd. Van Velzen: 'Het spoor gaat minder kwetsbaar worden gemaakt. De elektrificering en de railgeleiding moeten beter en opnieuw worden uitgelijnd.'Het onderhoud komt er omdat de NS meer treinen wil gaan laten rijden tussen Leiden en Utrecht. Over vier tot zes jaar moeten dat per uur in beide richtingen twee intercity's en twee stoptreinen zijn. Nu rijden er twee intercity's die op bijna alle stations stoppen. Iemand die straks op de intercity in Leiden stapt, is zeven minuten sneller in Utrecht dan nu het geval is. Dubbelspoor tussen Alphen en Bodegraven en tussen Alphen en Leiden komt er niet. Dat is volgens ProRail en de NS ook niet nodig. Het ontbreken van dubbelspoor is volgens beide organisaties het probleem niet. Bij het nieuw te bouwen treinstation Hazerswoude-Koudekerk komt er een mogelijkheid voor treinen om elkaar te passeren.Op dit moment is er al een passeerstrook ter hoogte van Zoeterwoude-Rijndijk. Tussen Bodegraven en Woerden wordt over een lengte van ongeveer drie kilometer wel dubbelspoor aangelegd. Van Velzen: 'Als dit verbetertraject is uitgevoerd, moet je naar een normaal storingspercentage toe kunnen, waar we het op dit moment echt nog slechter doen.'Dit jaar staat het spoor tussen Leiden en Utrecht, net als vorig jaar, in de top 10 van trajecten die het vaakst verstoord zijn, blijkt uit gegevens van de website 'Rijden De Treinen'. De meest voorkomende oorzaken zijn defecte treinen, een defecte spoorbrug of een wisselstoring.