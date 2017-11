Haagse judotalenten tussen wereldtop in eigen stad

DEN HAAG - In de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark begint vrijdag The Hague Grand Prix. Het judotoernooi behoort tot de vijftien belangrijkste toernooien op de judokalender. Voor de Haagse talenten Dewy Karthaus en Evelien Berndsen is het een mooi moment om hun kunsten voor eigen publiek te tonen.

Het tweetal woont tegenwoordig in de buurt van Arnhem, omdat vrijwel alle judoka’s op sportcentrum Papendal moeten trainen. De progressie die ze daar boeken hopen ze dit weekend in een thuiswedstrijd te kunnen laten zien.Karthaus: ‘Ik hoop te winnen van de meiden waar ik van kan winnen en van de meiden die net iets hoger op de wereldranglijst staan dan ik.’ Bendsen vult aan: ‘Zo’n groot toernooi is nieuw voor mij. Ik ga mijn best doen en dan zie ik wel waar ik uitkom.’Veel toernooien werken Karthaus en Berndsen inmiddels af in het buitenland. The Hague Grand Prix is een mooie gelegenheid voor hun naasten om hen weer eens in actie te zien. Karthaus: ‘Ik vind het echt supergaaf dat er een Grand Prix in Nederland is en dan ook nog eens in Den Haag. Mijn familie en vrienden komen zeker kijken.’In TV West Sport is er vrijdag ook veel aandacht voor het judotoernooi. Oud-judoka Carola Uilenhoed uit Den Haag is te gast in de studio. De uitzending begint om 17.00 uur en wordt ieder uur herhaald.