Deel dit artikel:











Cel en werkstraffen geëist tegen vechtersbazen uit Leiden (Foto: ANP)

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 20 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen een 21-jarige man uit Leiden wegens betrokkenheid bij uitgaansgeweld in Zoeterwoude en Noordwijk in 2015 en 2016.

De verdachte is onderdeel van een jongerengroep uit de Leidse wijk Stevenshof. De andere vier leden van die groep hoorden donderdag in de Haagse rechtbank verschillende werkstraffen tegen zich eisen.



De officier van justitie schilderde de groep af als een clubje vechtersbazen. 'Jullie zijn degene de klappen uitdeelden,' hield de officier de vijf verdachten voor. 'De avond eindigde voor andere mensen in de ambulance.' In maart 2015 zouden drie jongens uit het groepje een bezoeker van een discotheek in Zoeterwoude tegen grond hebben geslagen en geschopt. De man had de moed iets tegen de verdachten te zeggen toen ze tegen een auto hingen. Hij liep door het geweld grote schade op aan zijn gebit.



Gebroken vinger



In mei 2016 waren drie jongeren uit hetzelfde groepje volgens het OM verantwoordelijk voor het in elkaar slaan van een 16-jarige bezoeker van een discotheek in Noordwijk. Op weg naar huis werd het slachtoffer op zijn fiets door twee auto’s klem gereden. Drie verdachten zouden hem op zijn hoofd hebben geslagen en een gebroken vinger bezorgd hebben.



De officier van justitie eiste tegen Bo M. (21) uit Leiden 20 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij was volgens de aanklaagster bij beide vechtpartijen betrokken. Daarnaast zou hij zich nog schuldig hebben gemaakt aan de mishandeling van een bezoeker van een restaurant in Zoeterwoude. Hij zou dit slachtoffer op het parkeerterrein uit het niets een kopstoot met een valhelm gegeven hebben.



'Eigen hachje'



Een man die werkte aan de verlichting van een snackbar in de wijk Stevenshof zou door Bo M. met een mes bedreigd zijn. Daarnaast zou hij een fietser bij NS-station De Vink van zijn fiets getrokken hebben en zou hij iemand op een picknickbankje in Voorschoten op de neus geslagen hebben.



De verdachte ontkende tijdens de zitting veel van de beschuldigingen. Volgens hem probeerden anderen hun schuld op hem af te schuiven. 'Ze gaan voor hun eigen hachje.'



Werkstraffen





Tegen de vier andere verdachten, Leidenaren van 20, 21 en 23 jaar eiste de officier van justitie werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen. Deze verdachten ontkenden tijdens de zitting in verschillende gevallen geweld tegen de slachtoffers gebruikt te hebben. De uitspraak volgt over twee weken.