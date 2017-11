Midden-Delfland krijgt titel zonder status

MIDDEN-DELFLAND - Midden-Delfland is het eerste gebied in Nederland met de titel Bijzonder Provinciaal Landschap. Dit klinkt mooi, maar veel meer dan een titel is het niet. Midden-Delfland wordt gezien als de groene long tussen Rotterdam en Den haag, maar de status Bijzonder Provinciaal Landschap biedt geen extra bescherming.

De aanwijzing van een gebied tot Bijzonder Provinciaal Landschap is een nieuwe bevoegdheid van de provinciebesturen. De titel wordt verleend op grond van de Wet Natuurbescherming. Met deze titel wordt de bijzondere landschappelijke kwaliteit van het gebied onderstreept. Met als doel Midden-Delfland te beschermen en te ontwikkelen.Daarvoor staat bij de provincie geen zak geld klaar. Ook extra regelgeving blijft uit voor het Bijzonder Provinciaal Landschap. Burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland ziet dit niet als een probleem. 'Het is niet alleen een etiket,' zegt Rodenburg, 'het is een werkopdracht om dat bijzondere landschap voor onze toekomst te behouden.'Dat Midden-Delfland met de titel geen extra bescherming krijgt is volgens gedeputeerde Han Weber juist een voordeel. 'Investeren in het gebied door het mooier te maken dan het al is, is vaak een veel betere bescherming dan een juridisch dingetje,' aldus de bestuurder van de provincie Zuid-Holland.Twintig partijen hebben in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen om Midden-Delfland aan te wijzen als eerste Bijzonder Provinciaal Landschap in Nederland. De provincie heeft de initiatiefnemers twee concrete 'ontwikkelopgaven' meegegeven. De eerste is het zoeken van aansluiting bij de behoefte aan groen van de omliggende steden. De tweede is het waarborgen van de kwaliteit van het gebied.