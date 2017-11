Politiek twijfelt over 'op slot gooien' van het Westbroekpark

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat zich bij de toekomstplannen voor het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes laten leiden door voorstellen van omwonenden. Dat bleek vandaag tijdens een commissievergadering over de toekomst van het natuurgebied. Maar wellicht wil de politiek toch meer evenementen in het gebied toestaan dan de twee die de bewoners voor ogen hebben.

Vooral de PvdA en de Groep de Mos twijfelen erg of het Westbroekpark straks niet te veel op slot gaat voor verdere ontwikkelingen. De bewoners vinden de bestaande festivals De Parade en het Food Truck Festival wel genoeg, maar een aantal fracties vraagt zich af: 'waarom niet een paar meer?'De plannenmakerij voor het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes kent een bewogen geschiedenis. Aanvankelijk wilde het college van burgemeester en wethouders de beide gebieden beter met elkaar verbinden en er een 'Internationaal park' van maken. Maar na verzet van omwonenden en natuurorganisaties trok het stadsbestuur dit plan helemaal in. 'Kom daar maar eens om,' aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD) vandaag, 'dit was louterend voor het college en voor de stad.'Vervolgens zette Revis een werkgroep van twaalf Hagenaars aan de slag om met een visie voor het gebied te komen . Die presenteerde eind september een voorstel. Eén van de meest ingrijpende ideeën is het aanpakken van de Teldersweg, die nu de Scheveningse Bosjes in tweeën snijdt. De denktank wil dat de weg na het Schevenings Kanaal naar beneden zakt en onder de Aletta Jacobsweg door gaat. Over de weg moeten dan twee natuurbruggen komen van maximaal 250 meter, met struiken en kruiden, en wandel-, fiets- en ruiterpaden.De denktank van omwonenden ziet soms ook een spanning: het plezier dat bezoekers van evenementen beleven staat tegenover de overlast die erdoor wordt ervaren. Volgens de bewoners kan dat worden opgelost door maximaal twee grote evenementen toe te staan. Dat zijn de Parade en het Food Truck Festival, die er nu ook al worden gehouden.Daarnaast is er nog wel ruimte voor kleine, culturele evenementen die minder dan duizend mensen trekken. De bewoners willen dat de gemeente verder geen commerciële markten meer toestaat en dat er ook geen nieuwe horeca meer bijkomt.De gemeenteraad is vol lof over de gekozen werkwijze,maar sommige partijen hebben ook kanttekeningen. Zo vinden PvdA en Groep de Mos dat er 'iets ruimer' naar evenementen mag worden gekeken. 'Ik wil niet uitsluiten dat het aantal festivals iets toeneemt', verwoordde raadslid Lobke Zandstra van de PvdA het.Rachid Guernaoui van Groep de Mos toonde zich meer uitgesproken. 'Als mooie nieuwe evenementen zich melden, moet dat kunnen.'Dat leverde nog een pittig debatje op met Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. 'Bent u voor de natuur of voor het platwalsen van het park,' vroeg zij hem.Waarop Guernaoui duidelijk maakte dat hij niet direct de Red Bull Knock Out door het gebied ziet gaan. 'Maar wij willen het niet op slot gooien. Gewoon twee, drie leuke dingen erbij. Misschien houden vogels ook wel van de Parade. Ik heb er nooit klachten van gehoord.'Partijen als het CDA en de ChristenUnie/SGP zijn nog aan het twijfelen over de vraag of het gebied straks 'helemaal op slot' moet voor nieuwe evenementen. Maar voor bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en Haagse Stadspartij staat dat wel vast. 'We moeten dit groen koesteren.'Wethouder Revis maakte duidelijk dat hij de voorstellen van de werkgroep wil overnemen. Die gaan dan dienen als basis voor een praktische uitwerking van plannen voor de komende jaren. Op welke wegen nog auto’s mogen rijden, welke evenementen er wel en niet komen en welke voorzieningen er blijven, wordt pas dan definitief duidelijk.