Oude panden moeten wijken voor nieuwe megawinkel in Leidse binnenstad Pand dat moet wijken voor nieuwe mega-winkel | Foto: Omroep West

LEIDEN - Leiden krijgt er een nieuwe winkel in de binnenstad bij. Begin volgend jaar wordt daarvoor in de Haarlemmerstraat en de Stille Rijn gestart met de sloop van acht antieke panden. Met de bouw van de nieuwe winkel komt het zogeheten Aalmarktproject tot een eind.

Bij de sloop gaat het om de panden in de Haarlemmerstraat van 101 tot en met 111. Op de Stille Rijn gaat het om huisnummers 8 en 9. De bestaande gebouwen moeten wijken voor een grote winkel.



Het nieuwe gebouw krijgt vier verdiepingen. Hoewel het er aan de buitenkant uitziet als afzonderlijke panden, vormt het aan de binnenkant een geheel. Welke winkelier of keten zich gaat vestigen in de nieuwe megawinkel is nog niet duidelijk.