'Monsterfile' door ongeluk op de A12 Foto: Omroep West/ Marijke Lagas

REEUWIJK - Op de A12 richting Utrecht is een lange file ontstaan door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. De VerkeersInformatieDienst spreekt van een 'monsterfile' van zo'n 21 kilometer die begint ter hoogte van Reeuwijk.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van knooppunt Oudenrijn in Utrecht. Drie van de zes rijstroken zijn dicht. Er is een traumahelikopter onderweg. Er zou iemand bekneld zitten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.



Bij de oprit in Voorburg en de afrit Nootdorp, beiden ook op de A12, zijn eveneens aanrijdingen gebeurd volgens de VID, maar die leiden niet tot grote vertragingen. Een ongeluk dat eerder vanmiddag gebeurde bij de afrit Gouda in de A12 is inmiddels van de weg, ook daar valt het mee met de vertraging.



Andere wegen



Ook op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is de vertraging weer aanzienlijk tussen het prins Clausplein en de Ketheltunnel. De A13 is rond zes uur ook drukker dan normaal.