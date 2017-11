Luchtvaartpolitie boos over kritiek op politiehelikopters

DEN HAAG - Niet alle piloten van de politiehelikopters zijn blij met de kritiek die sommige heli-piloten hebben op de inzet van de helikopters. In een Facebookgroep met de naam De Luchtvaartpolitie wordt boos gereageerd: 'wij, de echte groep vliegers en Tactical Flight Officers, kunnen ons absoluut niet vinden in de uitspraken gedaan in het nieuws.'

De Luchtvaartpolitie is volgens eigen zeggen de officiële Facebookaccount van de politiehelikopters. Omroep West berichtte eerder vandaag dat een aantal vliegers en oud-piloten vindt dat ze te vaak moeten vliegen voor 'kleine' meldingen.Op Facebook wordt in reactie hierop gezegd: 'Met verbazing lazen wij (vliegers, Tactical Flight Officers en andere medewerkers) het nieuws betreffende onze inzet. Met een hevige emotie, boosheid en onmacht over de inhoud en de wijze waarop dit wordt gecommuniceerd. Als groep worden wij weggezet op een manier die niet overeenkomt met de werkelijkheid.'De auteur van het verhaal benadrukt de rol die de landelijke meldkamer in Driebergen speelt bij de inzet van de helikopters. De bronnen van Omroep West hebben juist kritiek op de meldkamer. Daarnaast wijst de schrijver op het succes van de heli-vluchten: 'Door deze manier van (samen)werken staat alleen al in 2017 de teller inmiddels op 200 aanhoudingen, die zonder de samenwerking tussen grond en lucht niet verricht zouden zijn.'Over de geluidsoverlast van de lucht-eenheid schrijft De Luchtvaartpolitie: 'Wij zijn ons er terdege van bewust dat de inzet van een helikopter overlast met zich mee brengt; daarom wordt onze inzet op verschillende tijdstippen anders beoordeeld en proberen wij in de nachtelijke uren de overlast te beperken door niet langer aanwezig te zijn dan strikt noodzakelijk. We voelen ons nu echter 'gekaapt' door een 'anonieme' bron die kennelijk zichzelf 'de groep vliegers' vindt en met ongefundeerde uitspraken komt.'