Familie Mitch Henriquez loopt weg, maar wat betekent dit voor het proces?

DEN HAAG - De familie van Mitch Henriquez liep donderdag tijdens de vierde dag van het proces weg uit de rechtszaal. De familie heeft geen vertrouwen meer in het proces en heeft het idee een soort spookproces te zijn beland. Maar wat betekent het voor de rechtszaak dat de familie niet meer bij de zaak aanwezig is?

Feitelijk niet veel. De nabestaanden zijn geen procespartij, zoals het Openbaar Ministerie of de verdachten en hun advocaten. De familie had gewild dat er vragen zouden worden gesteld aan de deskundigen over scherpere beelden van de fatale arrestatie van Mitch Henriquez. Maar zij kunnen dat niet eisen.Op de de deze week opgedoken beelden is de fatale aanhouding van de 42-jarige Arubaan te zien. De beelden hebben de advocaten bovendien voorgelegd aan liplezers.Uit die beelden zou blijken dat de agenten al wisten dat Henriquez was overleden, voordat zij hem de bus intilden. Ook een onderzoek van liplezers zou dit uitwijzen , zo liet de advocaat van een aantal nabestaanden, Richard Korver, woensdag weten op dag drie van het proces.Maar de advocaten van de nabestaanden mochten van de rechtbank de vragen die zij hebben niet stellen aan de deskundigen , schrijft advocaat Korver. Ook het verzoek om dan de rechtbank de vragen te laten stellen werd afgewezen. Het afwijzen van onder meer deze onderzoeken heeft ertoe geleid dat de familie heeft besloten om niet meer naar de rechtbank te komen.De familie heeft gezegd dat ze terug wil keren als de rechter besluit om alsnog aan de verzoeken te voldoen. Anders zullen zij alleen op 21 december nog de uitspraak bijwonen.In een reactie laat de rechtbank weten dat de rechters eerst alle partijen willen horen voordat zij een beslissing nemen over het nieuwe bewijs. Zo komt maandag het Openbaar Ministerie aan het woord en daarna de advocaten van de agenten. Als de rechter alles gehoord heeft kan hij alsnog beslissen om het bewijs te gebruiken. Hij kan dan zelfs de zaak nog aanhouden als dat nodig is.Omdat de familie geen procespartij is zal het wegblijven geen grote gevolgen hebben voor het verloop van de zaak. Een aantal familieleden heeft al gebruik gemaakt van hun spreekrecht en heeft vorderingen ingediend. Wat overbleef was een reactie op de strafeis. Het reageren op de strafeis is niet vastgelegd in de wet, maar tijdens een eerdere zitting is afgesproken dat de nabestaanden in deze zaak wel daarvoor de gelegenheid krijgen.