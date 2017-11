West Wekker: badmintonner Meijs verongelukt en uitspraak in 27 jaar oude moordzaak

DEN HAAG - Goedemorgen! Het weekend staat voor de deur, maar we beginnen de dag met triest nieuws. De Zoetermeerste badmintonner Erik Meijs is gisteren op 26-jarige leeftijd overleden. Hij kwam om het leven bij een zwaar verkeersongeval. Verder: de rechter doet vandaag uitspraak in een 27 jaar oude Haagse moordzaak en The Hague Grand Prix judo gaat van start.

Badmintonner Erik Meijs is gisteren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeluk in Duitsland. De Zoetermeerder, die in 2016 Nederlands kampioen werd, stond in de file toen een vrachtwagen hard op hem inreed. Meijs moest door brandweermannen uit zijn zwaar gehavende auto worden gehaald en met een traumahelikopter naar een ziekenhuis worden vervoerd. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden. Meijs is 26 jaar geworden.De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak Miriam Sharon. De 36-jarige vrouw werd op 8 oktober 1990 dood gevonden in haar huis in de Regentesselaan in Den Haag. Na 27 jaar velt de rechter een oordeel over de moordzaak. Het Openbaar Ministerie heeft zestien jaar cel geëist tegen de verdachte. De 53-jarige Daniel E. zou de vrouw hebben doodgestoken en dat van tevoren hebben gepland.Vanaf vandaag strijden zo’n 450 deelnemers uit zeventig landen tegen elkaar op de The Hague Grand Prix judo. De lichtgewichten mogen vandaag aan de bak. Deze worden gevolgd door de middengewichten op zaterdag en de zwaargewichten op zondag. Voor de Haagse talenten Dewy Karthaus en Evelien Berndsen is het een mooi moment om hun kunsten voor eigen publiek te tonen.Niet alle piloten van de politiehelikopters zijn blij met de kritiek die sommige heli-piloten hebben op de inzet van de helikopters. In een Facebookgroep met de naam 'De Luchtvaartpolitie' wordt boos gereageerd: 'Wij, de echte groep vliegers en Tactical Flight Officers, kunnen ons absoluut niet vinden in de uitspraken gedaan in het nieuws.' Omroep West berichtte gisteren dat een aantal vliegers en oud-piloten vindt dat ze te vaak moet vliegen op basis van 'kleine' meldingen.Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft heeft club Ciccionina gesloten voor een periode van vier weken. Dit staat in een brief die gisteren aan de gemeenteraad is gestuurd. Volgens de burgemeester zijn er afgelopen maanden diverse geweldsincidenten in en voor de club aan de Kromstraat geweest. Hierbij zouden meerdere mensen ernstige verwondingen hebben opgelopen. Weer: Het grauwe weer laten we vandaag achter ons. Het blijft droog en de zon komt regelmatig tevoorschijn. Het wordt ongeveer 10 graden.TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Verder prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.Vandaag is oud-judoka Carola Uilenhoed te gast in de studio. Zij komt praten over The Hague Grand Prix judo, dat dit weekend in de Sportcampus Zuiderpark wordt georganiseerd.