Burgemeester Delft sluit club Ciccionina Foto: archief

DELFT - Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft heeft club Ciccionina gesloten voor een periode van vier weken. Dat staat in een brief die donderdag aan de gemeenteraad is gestuurd.

Volgens de burgemeester zijn er afgelopen maanden diverse geweldsincidenten in en voor de club in de Kromstraat geweest. Hier zouden meerdere mensen ernstige verwondingen hebben opgelopen.



Nina Voets, een van de eigenaren van Ciccionina, noemt het besluit van de burgemeester 'bizar'. 'Ik weet over welk incident het gaat. Dat was op 1 oktober en heeft voornamelijk buiten plaatsgevonden. Agenten zijn hier in de Kromstraat mishandeld en dat is zeer ernstig. Maar ons security team heeft toen adequaat gehandeld.'



Kromstraat



Ciccionina is niet de enige horecagelegenheid in de Kromstraat, zegt Voets. 'Er wordt naar ons gewezen, terwijl wij geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor alles wat er buiten op straat gebeurt.'



'Bovendien heb ik een dag na dit incident direct gevraagd om een evaluatie met politie en beveiliging,' vervolgt Voets, 'de politie is hier niet op ingegaan. Ondertussen hebben we altijd al twee beveiligers bij de deur staan terwijl één wettelijk voldoende zou zijn. We doen er echt alles aan om vechtpartijen te voorkomen.'