Zoetermeerse badmintonner Erik Meijs (26) omgekomen bij zwaar verkeersongeluk Badmintonner Erik Meijs in 2016 in actie voor Nederland (foto: ANP)

ZOETERMEER - Badmintonner Erik Meijs is donderdag om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeluk in Duitsland. Dat laat de Duitse badmintonbond weten via sociale media. De Zoetermeerder stond in de file toen een vrachtwagen hard op hem in reed. Hij is 26 jaar geworden.



Meijs moest door brandweermannen uit zijn zwaar gehavende auto worden gehaald en met een traumahelikopter naar een ziekenhuis worden vervoerd. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden. De speler van het Duitse 1. BC Beuel uit Bonn, die in 2016 Nederlands kampioen werd, was op weg naar een training van zijn ploeg.



Roland Maywal, voorzitter van 1. BC Beuel, liet eerder vandaag tegenover Duitse media weten dat 'ze alleen maar konden hopen op een goede afloop'.



'Geschokt'



Bij de Duitse badmintonbond en zijn club wordt geschokt gereageerd. 'Met Erik Meijs verliest Beuel niet alleen een geweldige sportman, maar ook een grote persoonlijkheid. We zijn allemaal in shock en diep bedroefd', zegt competitie-manager Maximilian Schneider. 'Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.'



Meijs behoorde in het mondiale badminton bij de beste honderd spelers (76ste plaats). Hij was op de wereldranglijst de tweede Nederlander achter Mark Caljouw uit Rijswijk. Dit jaar won Meijs in Slovenië en Nieuw-Zeeland twee internationale toernooien.

