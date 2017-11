Catharinabrug en Lammermarktgarage in de prijzen

LEIDEN - Twee bouwwerken in Leiden hebben donderdag de jaarlijkse Betonprijs gewonnen. Dat is bekendgemaakt op de 60ste Betondag van de Betonvereniging, het samenwerkingsverband van betonproducenten en overheid.

De prijzen gaan naar de nieuwe Catharinabrug over de Stille Rijn en de parkeergarage onder de Lammermarkt. De brug is onderscheiden in de categorie bruggen en viaducten, de garage in de categorie uitvoering.Er waren in totaal 83 projecten ingestuurd voor acht verschillende categorieën. De betonprijs wordt elke twee jaar uitgereikt en is de belangrijkste onderscheiding voor betonnen bouwwerken.