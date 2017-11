Deel dit artikel:











Scooter vat vlam; vuur slaat over naar bakkerij Scooter vat vlam in Gouda (foto: AS Media)

GOUDA - Aan de Bosweg in Gouda is donderdagavond een scooter in brand gevlogen. Buurtbewoners reageerden alert en begonnen voordat de brandweer arriveerde al met blussen. Daarmee werd erger voorkomen.







In de omgeving was voor de brand ontstond een knal te horen. Het vuur sloeg over van de scooter naar een bakkerij en een schuur. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk.