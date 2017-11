Deel dit artikel:











'Dit is levensgevaarlijk!', ongeduldig verkeer rijdt massaal over afgesloten rijstroken na ongeluk Verschillende automobilisten negeerden de afzetting. (Foto: Facebook politie Overbosch)

DEN HAAG - Politieteam Overbosch in Den Haag is boos. Na een ongeluk op het Willem Witsenplein tijdens de donderdagavondspits negeerden verschillende ongeduldige automobilisten de afzetting. 'Dit maakt veilig werken voor ambulance en politie onmogelijk.'

Het Willem Witsenplein is een van de drukste kruispunten in Den Haag Om een veilige werkomgeving te creëren, werden meerdere rijstroken afgesloten. 'Dat leverde vertraging op en dat is natuurlijk vervelend', begrijpt de politiewoordvoerder.



'Helaas vonden talloze mensen het nodig om ondanks de afgesloten rijstroken toch gewoon over de kruising te rijden. Soms tussen de wrakken en de hulpverleners door, om zo snel mogelijk thuis te komen. Levensgevaarlijk! Mede hierdoor moest de politie - met hulp van de marechaussee - met meer dan tien mensen het verkeer in goede banen te leiden.



Knuffelbeer



Omdat de focus van de hulpverleners op de slachtoffers en de verkeersveiligheid lag, konden ze maar een paar kentekens noteren van automobilisten die de afzetting negeerden. 'Die bestuurders kunnen een bekeuring tegemoet zien.'



Er hoefde uiteindelijk niemand naar een ziekenhuis gebracht te worden. 'Een peuter die in een van de betrokken auto's zat, heeft van de ambulancemedewerkers een mooie knuffelbeer gekregen voor de schrik.'