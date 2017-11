Opnieuw brand bij autowasstraat langs A12 in Waddinxveen

WADDINXVEEN - Bij de autowasstraat aan de Kouwe Hoek in Waddinxveen heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand, zo laat de brandweer weten.

Het vuur heeft vooral de buitengevel van het pand beschadigd. De brandweer Hollands Midden meldt dat het vuur niet naar binnen is geslagen. Wel was er forse rookontwikkeling in en rond het pand.Volgens omstanders zou het al de vijfde keer zijn dat de Carwash aan de Kouwe Hoek in brand vliegt. De laatste brand dateert van 2015 , toen de wasstraat nog Carwash XL heette.