'Moet ik stapje terug doen?', Raymond van Barneveld vertwijfeld na vroege uitschakeling Raymond van Barneveld baalt. (Foto: Lawrence Lustg/PDC)

Van Barneveld - die zich plaatste voor de knock-outfase na drie prima zeges in zijn poule - speelde tegen Cross een goede wedstrijd en boog een 6-4 achterstand knap om in een 7-6 voorsprong, maar daarna won hij geenmeer.Door de nederlaag tegen Cross loopt 'Barney' in de kwartfinale een clash met landgenoot Michael van Gerwen mis. 'Mighty Mike' rekende donderdag af met Steve Lennon.Van Barneveld liet na afloop voor de camera van RTL blijken dat het hem raakt dat hij de laatste maanden niet meer om de titels speelt. 'Ik bereik de laatste zestien, de laatste acht... Moet je jezelf elke week pijnigen voor dit?', vroeg hij zichzelf af. 'Wanneer gaat het eens mijn kant op vallen? Zolang het niet mijn kant op valt, vraag je je wel eens af wat je aan het doen bent. Moet ik misschien niet een stapje terug doen, zoals Phil Taylor en lekker demo'tjes gaan gooien?'