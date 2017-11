Deel dit artikel:











Niet trainen breekt zaalvoetballers Watergras op in eredivisie Foto: Orange Pictures

GOUDA - De zaalvoetballers van Watergras uit Gouda staan na zes wedstrijden op de laatste plaats in de eredivisie. Dat er niet of nauwelijks wordt getraind, is de belangrijkste oorzaak van de slechte prestaties.

Toch is het niet nieuw dat het eerste team van Watergras alleen maar wedstrijden speelt en niet traint. Aanvoerder Soufiane Chairi: 'Ik werk zelf op woensdagavond en dat vind ik te belangrijk. Het niet trainen is een fenomeen dat in de jaren hiervoor ook speelde, maar toen was onze ploeg kwalitatief sterk genoeg om de punten bij elkaar te sprokkelen.'



Voor de nieuwe trainer Gerald Baars is het wél wennen. 'Er zijn drie spelers die wel willen spelen, maar niet trainen. Als ik besluit dat ik daar niet akkoord mee ga, hou ik helemaal geen kwaliteit over. Het is dus schipperen. Toch geloof ik erin dat ik de situatie nog goed ga krijgen.'



Nacompetitie



Alleen de nummer twaalf degradeert direct uit de eredivisie. De ploegen die als tiende en als elfde eindigen moeten nacompetitie spelen. Na een interlandweek wordt de competitie vrijdagavond hervat. In Gouda ontvangt Watergras om 21.30 uur koploper Hovocubo.