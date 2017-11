Deel dit artikel:











Vragen over dodelijke aanrijding voetganger, politie zoekt getuigen Voetganger ongeluk in Loosduinen overleden (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De politie heeft nog steeds vragen over de dodelijke aanrijding van een 79-jarige voetganger op donderdag 9 november op de Aaltje Noordewierstraat in Den Haag. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Alphons Diepenbrockhof. De politie is op zoek naar getuigen.





Er stond die donderdagmiddag veel wind en er waren af en toe felle regenbuien. De man droeg die dag een grijs gewatteerde jas, kort model, een beige broek, outdoor model, bruine half hoge schoenen en een zwart regenhoedje.







Het slachtoffer stak rond 17.15 uur de kruising met de Catharina van Rennesstraat over toen een auto hem raakte . De politie is benieuwd uit welke richting de voetganger kwam en of iemand weet hoe zijn gemoedstoestand was. Ook mensen die beelden hebben waarop de man op te zien is, wordt gevraagd zich te melden.