Contant betalen binnenkort verleden tijd in Connexxion-bussen

REGIO - In alle bussen van Connexxion wordt contant betalen per 1 januari 2018 afgeschaft. Heb je geen OV-chipkaart, dan kun je voortaan niet meer met munten en papiergeld maar alleen met een bankpas of creditcard afrekenen.

Dit besluit komt niet als een verrassing: verschillende bedrijven in het openbaar vervoer stappen af van het contant geld. Dit moet de veiligheid van reizigers en chauffeurs vergroten, omdat er dan voor overvallers minder te halen valt. Volgens Connexxion is dit bedrijf de eerste vervoerder in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag die volledig overstapt op 'cashloos betalen'.Uit onderzoek blijkt volgens Connexxion dat het grootste deel van de reizigers dat een papieren kaartje koopt, dit incidenteel doet. Dat doen ze omdat hun OV-chipkaart kapot is, ze onvoldoende reissaldo hebben of hun OV-chipkaart vergeten zijn. De meeste mensen kopen met hun pinpas een kaartje in de bus. Van alle reizigers gebruikt veruit het grootste gedeelte (97 procent) een OV-chipkaart.In navolging van Connexxion overweegt ook vervoerder Arriva het contant geld in de bus af te schaffen. 'Om het OV makkelijker en veiliger te maken, streven we ernaar om vanaf 1 januari 2018 in al onze bussen geen contant geld meer te accepteren', meldt een woordvoerder van het bedrijf.