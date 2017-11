Voorbeschouwing ADO - Heracles Almelo: 'Groenendijk kiest zelfde elftal als tegen Feyenoord'

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk kiest in de twaalfde speelronde voor dezelfde elf namen als die twee weken geleden een punt tegen Feyenoord pakte. 'Heracles is een ploeg die ook in uitwedstrijden op de omschakeling speelt. We moeten geen open huis gaan houden.'

ADO-trainer Groenendijk kiest tegen Heracles Almelo voor hetzelfde team als tegen Feyenoord. Verdediger Tom Beugelsdijk zit nog niet bij de selectie. Hij is nog één duel geschorst. Aanvaller Bjorn Johnsen begint, ondanks zijn hattrick tegen FC Oss in een oefenwedstrijd, op de bank.'Ik heb deze week wel even teruggedacht aan de laatste ontmoeting, toen we met 4-0 in Almelo verloren. Of het huidige Heracles beter is dan de ploeg waar wij van verloren vorige seizoen? Het verlies van Bruns en Armenteros is een aderlating, maar daar zijn andere voor teruggekomen. Het is een prima en degelijke ploeg. Misschien is Heracles wel een voorbeeld voor veel clubs in de eredivisie als het gaat om stabiliteit en rust.'Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. Een fout van doelman Ernastas Setkus zorgde voor de openingstreffer. Even later maakte Mike Havenaar op fraaie wijze de gelijkmaker. De Japanner faalde kort voor tijd de volle buit te pakken door een penalty middels een 'panneka'tje' over te schieten.In het seizoen 2012/2013 won ADO Den Haag voor het laatst in eigen huis van Heracles Almelo. Twee doelpunten van Mike van Duinen en een treffer van Tjaronn Chery zorgden voor een 3-1 overwinning.De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Heracles Almelo is zondagmiddag live te volgen via 89.3 FM Radio West. Ook via Instragram, Twitter en Facebook houden wij jou op de hoogte.