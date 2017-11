Deel dit artikel:











Problemen op het spoor vanwege kapotte spoorbrug Foto: ANP

DEN HAAG - Tussen Den Haag en Gouda Goverwelle en tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal reden tussen 10.55 uur en 12.00 uur vrijdagochtend minder treinen.

Er waren problemen met een spoorbrug. Die was kapot, meldde de NS. Hoe dit defect is ontstaan, is niet bekend. Rond 11.30 uur was het probleem verholpen en vanaf 12.00 uur reden de treinen weer volgens het spoorboekje.