Moord na 27 jaar bewezen: 14 jaar cel voor doden Miriam Sharon

DEN HAAG - Daniel E. is vrijdagmiddag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor het vermoorden van Miriam Sharon. Het lichaam van de 36-jarige vrouw werd op 8 oktober 1990 gevonden in haar huis in de Regentesselaan in Den Haag.

Het Openbaar Ministerie (OM) had zestien jaar cel geëist . Volgens het OM had de 53-jarige E. het doodsteken van de vrouw van tevoren gepland. Daniel E. zit sinds de zomer van 2016 in voorarrest Decennialang was het voor de politie voor een raadsel wie er achter de dood van de vrouw zat. Tot er met nieuwe technieken DNA van E. werd gevonden op een sigarettenpeuk en een schaartje dat was gevonden in het huis van Miriam.'De DNA-techniek is enorm verbeterd', legt Leo Simais van het Haagse coldcaseteam van de politie uit. 'We leggen een coldcase naast de technische ontwikkelingen en kijken wat er veranderd is in de loop van de tijd en wat we er nu mee kunnen.'