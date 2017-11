Arantxa Rus op dreef en bereikt halve finales Taipei

MONSTER - Tennisster Arantxa Rus uit Monster heeft vrijdag met groot machtsvertoon de halve finales bereikt op het WTA-toernooi van Taipei. Rus versloeg in de Taiwanese hoofdstad Lizette Cabrera en had daar minder dan een uur voor nodig. Ze stond de Australische slechts één game toe: 6-1 6-0.

Rus treft zaterdag in de strijd om een plaats in de finale de Britse Naomi Broady. Eerder dit jaar was de 27-jarige Broady op het ITF-toernooi van Vancouver in twee sets de baas over de één jaar jongere speelster uit Monster. De Britse is de huidige nummer 122 van de wereld, Rus staat 45 plaatsen lager.Rus, die vorige week op het WTA-toernooi van Hua Hin nog in de eerste ronde strandde, begon haar opmars tegen de Turkse Ipek Soylu. Daarna volgde een overwinning op de Russische Vitalia Diatsjenko. In Taipei maken outsiders een kans op de titel, want alle acht geplaatste speelsters zijn inmiddels uit het toernooi. De Wit-Russische Arina Sabalenka was de nummer één van de plaatsingslijst.Voor Rus is het de eerste keer dat ze de halve finales bereikt op een WTA-toernooi. Ze stond eerder dit jaar in de kwartfinales van de Ricoh Open in Rosmalen, maar verloor toen van de Russin Natalia Vichliantseva.