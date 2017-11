'Ik betaal voor seks en neem mijn verantwoordelijkheid'

DEN HAAG - Bezoekers van de Haagse prostitutiestraten krijgen dinsdag- en woensdagavond een flyer waarin ze worden gewezen op hun verantwoordelijkheid. De actie is een initiatief van het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden en Spot 46, het informatie- en adviescentrum voor sekswerkers in Den Haag.

In de flyer wordt gevraagd signalen van uitbuiting of gedwongen prostitutie te melden, een eerlijke prijs te betalen en veilige seks te hebben met prostituees. Tijdens de actie kunnen klanten zich in een mobiele kliniek gratis laten testen op soa's.Met de actie, de tiende inmiddels, willen de inititiefnemers een norm stellen. Klanten worden geïnformeerd over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan goede en gezonde werkomstandigheden in de seksbranche.Spot 46 en het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden hopen op net zoveel respons als tijdens de vorige acties. Die leidden niet alleen tot veel soa-testen in de mobiele kliniek, maar ook tot een toename van het aantal meldingen uit de regio Haaglanden bij Meld Misdaad Anoniem.