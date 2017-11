Schurende campagne voor 'Minder, minder, minder vluchtelingen!' leidt tot gemengde reacties

DEN HAAG - Op meerdere plekken in Den Haag zijn vrijdag reclameborden geplaatst met de tekst 'minder, minder, minder vluchtelingen!'. Voorbijgangers reageren verbaasd op deze schurende slogan, die sterk doet denken aan de uitlatingen die Geert Wilders deed in 2014.

De tekst op de borden schuurt onder meer vanwege de link naar de 'Minder, minder'-uitspraken van Geert Wilders . Toen de PVV-leider in maart 2014 zijn achterban toesprak na de gemeenteraadsverkiezingen in een Haags café vroeg hij of de aanwezigen meer of minder Marokkanen wilden in Nederland. Het publiek scandeerde 'minder, minder, minder', waarop Wilders zei: 'Dan gaan we dat regelen'.De schurende oproep op de reclameborden blijkt een uitnodiging om op internet een petitie te tekenen van Stichting Vluchteling. Die organisatie zet zich juist in vóór vluchtelingen. 'Wij willen minder polarisatie, minder onwaarheden, minder stigmatisering en stemmingmakerij en minder, veel minder vluchtelingen', schrijft Stichting Vluchteling op de website. 'Wij willen vluchtelingen minder zorgen, minder angst en minder wanhoop geven. Want die 65 miljoen mensen op de vlucht, moeten zo snel mogelijk weer 65 miljoen mensen worden mét een toekomst.' Al meer dan duizend mensen hebben de petitie ondertekend.De posteractie raakt opnieuw een zere plek bij voorbijgangers. 'Afschuwelijk', zegt Freya Ligtenberg tegen Den Haag FM , mediapartner van Omroep West. Ook Ciska Gomperts reageert geschrokken bij het zien van de borden: 'Wat vreselijk, zou je daar geen aangifte tegen kunnen doen?'. 'Niet te geloven dit', zegt voorbijganger Monica Resowidjojo, die verbaasd is dat 'het bedrijf dat de reclamezuil verhuurt hiermee akkoord gaat'. De postercampagne van Stichting Vluchteling oogst ook positieve reacties: 'Geweldige campagne. Hulde, Stichting Vluchteling', vindt passant Martijn Breeman.Eigenlijk was het niet gepland dat de borden vrijdag al in de stad kwamen te hangen, meldt een woordvoerder van Stichting Vluchteling. 'De actie begint begin volgende week. Per ongeluk zijn de borden vrijdag al geplaatst. Dat was niet de bedoeling.' De stichting heeft besloten in allerijl de borden weg te laten halen totdat de campagne volgende week officieel wordt afgetrapt.