Sinterklaasintocht Scheveningen: dit moet je weten

DEN HAAG - Hij komt, hij komt! Zaterdagochtend om 11.30 uur meert Sinterklaas met zijn Pieten aan in de haven van Scheveningen. En daarna trekt een bonte stoet door Den Haag. Lees hier alles wat je moet weten over de sinterklaasintocht 2017.

Hoe ziet het programma eruit?

Hoe zien de pieten eruit?

Hoe kom ik er?

Heb ik een paraplu nodig?

Om 10.30 uur start het programma in de Scheveningse haven met verschillende optredens op een groot podium. Rond 11.15 uur varen Sinterklaas en zijn Pieten de haven binnen en een kwartier later zet de goedheiligman, als alles goed gaat, voet aan wal in de 2e Binnenhaven. Zoals elk jaar wordt Sinterklaas ontvangen door de burgemeester. Rond 12.00 uur is het programma bij de haven afgelopen.Om 12.30 uur start een rijtoer van Sinterklaas met meer dan honderd Pieten en praalwagens door Scheveningen en Den Haag. Het bonte gezelschap start op de Vissershavenweg en eindigt rond 16.30 uur op het Plein. Bekijk hier de hele route. Alle Pieten in Den Haag zijn vanaf dit jaar niet meer helemaal zwart. Er komen geen kaaspieten of regenboogpieten in Den Haag, maar wel Zwarte Pieten die niet meer geheel gezichtsbedekkend zwart zijn. Lees hier een uitgebreide reactie van de gemeente De intocht in Den Haag is met 180.000 bezoekers de drukste intocht van heel Nederland. Daarom raadt de gemeente aan om zoveel mogelijk met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Kom je toch met de auto? Dan moet je rekening houden met afsluitingen en vertragingen. Zo zijn de Zeesluisweg en (een gedeelte van) de Vissershavenweg afgesloten.De HTM geeft tijdens de intocht en de rijtoer voorrang aan de sinterklaasstoet. Daarom staan sommige bussen en trams van HTM een tijdje stil of rijden ze korte tijd om . Tram 1, 16 en 17 en bus 21, 22, 24, 25 en 76 rijden enige tijd om. Tram 3, 6, 11, 12 en 15 worden opgehouden en staan dan even stil. Volgens HTM zijn er geen precieze tijden te geven, omdat dat afhankelijk is van de snelheid van de sinterklaasstoet.Dat het pepernoten gaat regenen is zeker, maar of er regendruppels vallen nog niet. Omroep West-weerman Huub Mizee praat je helemaal bij in onderstaand sinterklaasweerbericht.