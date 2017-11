Ouders van op A44 omgekomen Ruben: 'We zijn hechter geworden'

DEN HAAG - Veel nabestaanden zien hun leven drastisch veranderen zodra ze een familielid verliezen. Honderden van deze mensen zijn vandaag in Middelburg, waar de Internationale Herdenking Verkeersslachtoffers wordt gehouden.

Vorig jaar vielen er 660 verkeersdoden. Dit jaar maart overleed de 11-jarige autistische Ruben uit Oegstgeest. Hij kwam om toen hij van de omheinde boerderij ontsnapte en de A44 oprende. . Ruben was autistisch Hij kon niet praten en kende geen angst. Hij had er veel plezier in om te ontsnappen en zich te verstoppen. En hij was dol op auto's. De boerderij in Oegstgeest had een hek en schrikdraad om Ruben op het erf te houden. Op zaterdag 25 maart wist hij toch over het hek te klimmen en de A44 op te rennen , zijn geliefde auto's tegemoet. Zijn vader, Aad van der Burg, die zijn zoon zocht, hoorde de sirenes en zag even later zijn zoon op het wegdek van de A44 liggen. Ruben was op slag dood.Met moeder Martine en Aad gaat het, nu bijna 8 maanden na het ongeluk, best goed. 'Er zijn echt wel zwarte dagen en we missen hem enorm, maar we zeggen vaak tegen elkaar dat we ervan staan te kijken hoe goed het met ons gaat. Hoewel ik daar blij om ben, voel ik me ook schuldig', zegt Martine.De tijd na het ongeluk voelt als een rollercoaster voor het gezin, zegt Aad. 'De wereld lijkt stil te staan. Maar we hebben ervoor gekozen om niet in het verdriet te blijven hangen', zegt Martine. 'Ik hoorde mijn zoon Wessel zeggen dat zijn moeder nog steeds rode ogen heeft van het huilen. Toen realiseerde ik me dat het verschrikkelijk is voor kinderen hun broer te verliezen en dan ook steeds het verdriet van hun ouders te moeten zien.' Het gezin is hechter geworden sinds de dood van hun zoon en broer.'Ik ben in ieder geval een beter mens geworden door Ruben', zegt Martine. 'Ik oordeel niet meer zo snel. Ik word minder snel boos. En ik weet nu dat het heel fijn is dat je mensen vraagt hoe het met ze gaat als er iets ergs is gebeurd. Juist dan moet je vragen hoe het gaat. Niet bang zijn om erover te praten', zegt ze. 'Door steeds over Ruben te praten, blijft hij bij ons', zegt Aad.