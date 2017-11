Kampioenschappen sierduiven voor 70ste keer georganiseerd

DEN HAAG - De Eerste Zuid-Hollandse Sierduiven Vereniging, EZHSV, organiseert voor de 70ste keer de Zuid-Hollandse kampioenschappen. Vrijdag worden de vogels door een keurmeester gekeurd in het Kleindieren centrum in het Haagse Zuiderpark. De vogels zijn tot en met zondagavond te zien.

De opening van de tentoonstelling wordt verricht door Fred Zuiderwijk. Het zijn overigens geen 'gewone' post- of tilduiven, maar sierduiven. Die zijn er in alle maten, soorten, kleuren en rassen. De inzendingen zijn 80% Haags, 10% provinciaal en 10% landelijk.De vogels zitten in kleine kooitjes en zijn tot en met zondagavond te bewonderen in het Kleindieren Centrum aan de Marie Henneweg in Den Haag.