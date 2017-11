Deel dit artikel:











Stichting Jong Perspectief in Pijnacker-Nootdorp is op zoek naar maatjes voor jongeren! Als vrijwilliger van het maatjesproject ga je op stap met jongeren om leuke dingen te doen.

PIJNACKER-NOOTDORP - Even gezellig naar het strand gaan, een spelletje spelen of naar een sportclub gaan na schooltijd. Voor sommige jongeren ligt dit niet voor de hand. Stichting Jong Perspectief helpt deze jongeren en zoekt via SuperDebby nieuwe vrijwillegers voor hun maatjesproject.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Maar hoe werkt het nou eigenlijk, zo'n maatjesproject? Jong Perspectief koppelt kinderen en jongeren één op één aan een volwassen vrijwilliger. Samen brengen zij tijd met elkaar door en doen samen, op basis van gezamelijke interesses, leuke activieiten.



De activiteiten kunnen erg van elkaar verschillen: van een goed gesprek of hulp met het huiswerk tot aan samen winkelen, sporten, knutselen een spelletje doen of samen koken.



Tijdens dit project staat onstpanning en persoonlijke aandacht centraal. Jong perspectief wil met het maatjesproject het functioneren in het dagelijkse bestaan en de zelfredzaamheid vergroten.



WIl je deze jongeren helpen, en denk je dit is zeker iets voor mij? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl