Oud-judoka Uilenhoed kijkt uit naar nieuwe generatie: 'Misschien zijn zij nog wel beter' Oud-judoka Carola Uilenhoed te gast in TV West Sport

DEN HAAG - In de Sportcampus Zuiderpark is vrijdag de Grand Prix judo van start gegaan. In totaal doen er 45 Nederlandse deelnemers mee, maar publiekstrekkers als Henk Grol en Noël van 't End ontbreken vanwege blessures. Daarom ligt de focus wat meer op de jonge talenten en oud-judoka Carola Uilenhoed ziet de toekomst positief in voor hen, zegt ze in TV West Sport.





Nederland heeft een goede generatie judoka's achter de rug. Uilenhoed verwacht dat de komende lichting net zo goed gaat presteren. 'Misschien nog wel beter', zegt ze. 'De sport wordt proffesioneler, er heeft centralisatie plaatsgevonden in Papendal. Ja, ik verwacht dat we wellicht wel beter gaan presteren dan voorheen.'



Bekijk hieronder de hele uitzending van TV West Sport. Daarin vertelt Uilenhoed onder meer nog over haar carrière als judoka.



Volgens Uilenhoed, die ambassadeur van het judo-toernooi is, doen er veel junioneren mee die Europees- en wereldniveau al medialles hebben gewonnen. 'Dit is een heel mooi moment voor hen om bij de senioren te acteren. Wat is er mooier om in je eigen land te ruiken aan het 'echte' judo? Waar echte prijzen te winnen zijn. Zij gaan zeker medailles pakken.'