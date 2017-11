Politie zoekt getuigen van brand in Goudse kapperszaak

GOUDA - De politie is op zoek naar getuigen, die meer informatie kunnen verschaffen over de brand bij een kapsalon aan de Lage Gouwe. De recherche gaat uit van brandstichting.

De brand ontstond op maandag 30 oktober rond 06.00 uur. Door de brand onstond veel rookschade. De eigenaresse, mevrouw Afkeer, van de kapperszaak is er nog van ondersteboven. 'Dat mensen zo ziek zijn dat ze brand gaan stichten, terwijl er boven allemaal mensen wonen. Dit is niet te geloven, zo iemand hoort hier niet rond te lopen,' vertelt ze geëmotioneerd.De eigenaresse vermoedt, net zoals de politie, dat de brand is aangestoken. Afkeer durft hier verder niets over te zeggen. Ook heeft ze geen idee hoe lang het gaat duren voordat haar kapsalon weer open kan. 'Ik zit hier al vijftien jaar en heb een vaste klantenkring. Ik heb nog even geen idee hoe we dit verder gaan rondbreien.' Mensen die iets hebben gezien en nog niet met de recherche hebben gesproken kunnen zich melden via: 0900-8844.