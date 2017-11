Deel dit artikel:











Rijksrecherche geeft geblunder met beelden in zaak Mitch Henriquez toe Foto: ANP

DEN HAAG - De Rijksrecherche heeft geblunderd met beelden in de zaak Mitch Henriquez. Richard Korver, de advocaat die een deel van de familie van het slachtoffer bij staat kwam deze week aanzetten met twee filmpjes met scherpere beelden van de aanhouding van Henriquez. Wat bleek? De Rijksrecherche had de beelden zelf al maanden in hogere kwaliteit in bezit, maar maakte door een interne fout gebruik van de beelden in lagere kwaliteit.





De beelden van betere kwaliteit waren al in een vroeg stadium in het bezit van de Rijksrecherche, dat blijkt uit een onderzoek van die dienst. Toch is er binnen de organisatie iets mis gegaan waardoor de beelden niet terecht zijn gekomen bij degene die de beelden voor het strafdossier achter elkaar heeft gezet.



Geen effect op conclusies



De scherpere beelden zijn inmiddels aan alle partijen getoond. Ook medisch deskundigen betrokken bij de zaak hebben de beelden in hogere kwaliteit kunnen bekijken. De blunder heeft geen effect op de conclusies van de procespartijen. Het Openbaar Ministerie betreurt de gang van zaken.



