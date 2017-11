Leidenaren reageren positief op mogelijke komst grote modeketen

LEIDEN - Officieel is het nog niet bekend, maar in Leiden gaat het hardnekkige gerucht dat er een Zara naar Leiden komt. De modeketen zal zich volgende de geruchten vestigen tegenover de C&A op de Haarlemmerstraat. De panden die daar nu nog staan worden gesloopt, maar de gevels blijven behouden.

'Ik heb gehoord dat het om Zara zou gaan', zegt Giyasettin Durgun van eethuisje Top Kebab. 'Maar de verhuurder van dit pand wil er niks over kwijt'. Zelf baalt hij wel dat hij weg moet; 'Ik zit hier al elf jaar en we hebben een vaste klantenkring opgebouwd'.Giyasettin zit met zijn eethuis in een van de acht panden die gesloopt worden voor de komst van de modeketen. Zes panden staan aan de Haarlemmerstraat en twee aan de Stille Rijn.Achter de verschillende gevels zal in totaal 3200 vierkante meter vloeroppervlak gecreëerd worden. Leidenaren reageren overwegend positief op de komst van de modeketen. 'Altijd leuk, zo'n winkel erbij', zeggen een moeder en dochter. 'Dat kan Leiden wel gebruiken'.Anderen wijzen erop dat Leiden met de komst van een grote Zara beter zal kunnen concurreren met Amsterdam en Den Haag. Het is de bedoeling dat de verbouwing van de acht panden volgend jaar begint.