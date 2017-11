Muilkorven en halsbanden: Hagenaar probeert politierechter te overtuigen van zijn dierenliefde

DEN HAAG - Het komt niet vaak voor dat er allerlei attributen worden getoond bij de politierechter. Maar een Hagenaar van Amerikaanse afkomst maakte er vrijdag 17 november een hele show van, om te bewijzen dat hij echt geen dierenkweller is.

Het is een opvallende verschijning deze Charles R. (55), geboren in New York die na de aanslagen van ‘nine eleven’ naar Nederland is gekomen. Hij heeft een asgrauw gelaat en draagt een grote rugzak waarin hij spullen voor honden heeft meegenomen. De man stalt ze in de rechtbank uit op de tafel voor zich.Hij staat terecht voor mishandeling van een jonge puppy, de Mechelse herder Bullet. Verder zou hij onvoldoende toezicht hebben gehouden op zijn andere herdershond Draco. Die had daardoor twee mensen op straat gebeten. De honden zijn bij hem weggehaald. De rechter wil weten waarom Charles een hondje van maar vier maanden oud heeft gemuilkorfd en ook nog een prikkelhalsband om deed.De man grabbelt uit de uitstalling een muilkorf tevoorschijn en houdt hem omhoog. 'De hond at afval en ganzenpoep en had last van diarree. Dit was een middel om dat tegen te houden', aldus de verdachte. Dan wil de rechter weten hoe het zat met de door hem gebruikte halsband. Weer gaat er een attribuut de hoogte in. 'Ik gebruikte alleen deze banden', zegt Charles. Hij demonstreert een band met afstandbediening die gaat piepen als je er op drukt. Charles heeft ook nog foto’s bij zich van honden en zelfs een video die hij wil laten zien. Dat hoeft niet van de rechter.Volgens de officier van justitie was dit alles voor de puppy een ‘zware belasting’. Bij onderzoek door deskundigen bleek dat het beest schrikachtig en licht agressief was. De andere hond Draco was er nog slechter aan toe. Een rapport beschrijft de herder als gestoord, getraumatiseerd en agressief.Charles is het daar niet mee eens. 'De hond was alleen van slag omdat hij kort daarvoor zijn oude baasje terug had gezien en terugverlangde naar een gezin met kinderen. 'He’s a familydog and I am alone', aldus Charles.De officier van justitie vindt het al met al ‘trieste gevallen van dierenleed’. Hij eist 30 uur werkstraf voor de mishandeling van Bullet en diezelfde straf voor het slecht verzorgen van Draco. Verder zou de man vijf jaar geen honden meer mogen houden.De rechter veroordeelt de Amerikaan uiteindelijk tot een voorwaardelijke werkstraf en boete van 300 euro. Hij moet een andere hobby zoeken: honden zijn vijf jaar taboe. Het duurt even voordat Charles zijn spullen heeft gepakt en verslagen de zaal verlaat.