Groen-gele cheerleaders juichen al 15 jaar voor ADO Foto: United Cheers Cheerleaders

DEN HAAG - Ze zijn gekleed in groen en geel en ze zijn super lenig. Het vaste team cheerleaders van ADO Den Haag. Het is precies 15 jaar geleden dat de United Cheers voor het eerst optraden bij een thuiswedstrijd van de Haagse club, zondag geven ze een speciale jubileum show.

United Cheers kennen het grasveld inmiddels op hun duimpje. En dat is best bijzonder. Mandy Charité (24) uit Rijswijk en Melony Brathwaite (25) uit Zoetermeer horen bij het cheerteam. Bij Mandy gaat het cheerleaden verder dan het leren van ingewikkelde pasjes. Haar vader en oom hebben bij ADO gespeeld; 'Ik kwam als klein meisje al bij ADO, dat is er met de paplepel ingegoten, toen zag ik die meiden op het veld en werd al snel duidelijk dat ik dat ook wilde'.



Hard werken



Wat cheerleaden zo leuk maakt is voor beiden onbetwist; de mogelijkheid om voor een stadion te mogen staan. 'Als danser mocht ik heel soms optreden voor mijn ouders, bij cheerleaden sta je regelmatig in een stadion voor een groot publiek, dat is bijzonder', zegt Mandy. Toch is het niet altijd rozengeur en maneschijn. 'Je krijgt best wel eens rotopmerkingen naar je hoofd. Maar ik doe het nu zo lang, het is nu ene oor in andere oor uit', zegt Mandy. Melony is het met haar eens maar vindt het wel vervelend als haar familie komt kijken. 'De dingen die supporters soms zeggen, het is raar als je familie dat ook hoort'.



Buiten de reacties van buitenaf is cheerleaden vooral heel hard trainen. 'We trainen twee keer per week en staan voor het begin van een wedstrijd vijf minuten op het veld. Dat lijkt kort maar we doen dan stunts, we turnen, we dansen en mixen er ook nog acrobatiek en tumbling doorheen. Daarvoor moet je een goede conditie hebben', aldus de twee. 'Veel mensen denken dat we een beetje huppelen. Maar we doen ook mee aan wedstrijden en dat is serieuze business'.



Fans



De meiden zijn inmiddels bekende gezichten voor veel ADO-supporters. Vooral tijdens de opendag van de club worden ze gevraagd om handtekeningen en krijgen ze tekeningen van jonge supporters. Zondag geven de cheerleaders een speciaal jubileum optreden met extra stunts en er zullen grote foto's van de groep worden geprojecteerd in het stadion.