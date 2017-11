Deel dit artikel:











Brandweer rukt uit voor verbrande banketstaaf Een brandweerman met de zwartgeblakerde banketstaaf. Foto: AS Media

GOUDA - De brandweer rukte vrijdagavond massaal uit voor een flinke brand in een keuken aan de Middenwillenseweg in Gouda. Het bleek uiteindelijk te gaan om een rokende banketstaaf, de bewoners van het pand hadden de lekkernij te lang in de oven laten liggen.





De zwartgeblakerde banketstaaf veroorzaakte veel rook en gaf een chemische geur af waardoor de brand werd opgeschaald. Een brandweerwagen en een flinke groep brandweermannen kwamen ter plaatse. Bij aankomst werd al snel duidelijk dat het niet om een grote uitslaande brand ging. De brandweer wist de verbrande banketstaaf veilig te stellen, niemand raakte gewond.